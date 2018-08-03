Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о Дне принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году.

"Внести в ст. 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года №32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующим памятным днём назначается 19 апреля.

Данные поправки были внесены в Госдуму членами Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко и рядом парламентариев, избранных от Крыма и Севастополя.