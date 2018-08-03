Минфин США ввёл санкции против российского банка "Агросоюз"

в этот день
03.08.18
21:48
В Екб.23:48
Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов
Убийца полковника Буданова умер в колонии
Пенсионерка выбросила на детскую площадку мумию умершего супруга
Главное
У здания Пенсионного фонда в Калуге прогремел взрыв

Тема дня
США решили искать "сокровища Путина" Американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса законопроект о введении новых санкций против России. Документ вводит ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Сенаторы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с "российской дезинформацией", и намерены выяснить, какими активами владеет Владимир Путин.
03.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Москве начался митинг против пенсионной реформы: "Медведева в отставку!"
В Москве начинается протестная акция против пенсионной "реформы"
"Уничтожает нацию". На митинге в Кургане Путина сравнили с Гитлером
"Оставьте детям бабушек!" Екатеринбуржцы вышли на акцию против повышения пенсионного возраста
В Екатеринбурге на митинге против повышения пенсионного возраста потребовали отставки Путина
Уважать Ленина – грех? Церковь устроила гонения на "красного попа"
Главный тренер сборной России по футболе получил орден из рук Владимира Путина
СБУ расследует уголовное дело против Порошенко
Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


Результаты 4539



Новости
03.08.2018 20:22 Мск (22:22 Екб)
политика | В России | За рубежом
Минфин США ввёл санкции против российского банка "Агросоюз"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Агросоюз, банк (2018) | Фото: pr-bank.ru

Российский банк "Агросоюз" попал под санкции Минфина США против КНДР.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июне американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон не будет ослаблять санкции против Пхеньяна до полной денуклеризации Корейского полуострова.

Как сообщает газета "Коммерсант", ограничения против "Агросоюза" вводятся за услуги, предоставленные гражданину Северной Кореи Ли Чен Вону, представляющему в Москве интересы Банка внешней торговли КНДР, и ещё одному представителю северокорейской кредитной организации.

В санкционный список попала также китайская компания Dandong Zhongsheng Industry and Trade и северокорейская Ungum.

КНДР, Пхеньян, Северная Корея, флаг(2017)|Фото: Static.coolook.org

Другие новости по темам: Агросоюз, банк, Минфин США, санкции, КНДР, Северная Корея
03.08.2018 20:22 Мск | Вашингтон | информационная служба Накануне.RU
22:22 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Минфин США ввёл санкции против российского банка "Агросоюз"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+