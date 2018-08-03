Минфин США ввёл санкции против российского банка "Агросоюз"

Российский банк "Агросоюз" попал под санкции Минфина США против КНДР.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июне американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон не будет ослаблять санкции против Пхеньяна до полной денуклеризации Корейского полуострова.

Как сообщает газета "Коммерсант", ограничения против "Агросоюза" вводятся за услуги, предоставленные гражданину Северной Кореи Ли Чен Вону, представляющему в Москве интересы Банка внешней торговли КНДР, и ещё одному представителю северокорейской кредитной организации.

В санкционный список попала также китайская компания Dandong Zhongsheng Industry and Trade и северокорейская Ungum.