ЦБ аннулировал лицензию у московского банка "Новое время"

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций московского коммерческого банка "Новое время".

Как отмечается на официальном сайте регулятора, эта мера принимается в связи с решением общего собрания участников кредитной организации о её добровольной ликвидации, и ЦБ в данном случае руководствуется 61 статьёй Гражданского кодекса РФ, а также ст. 23 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

"Аннулировать с 3 августа 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Новое время", — говорится в сообщении.