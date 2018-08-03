В Сочи выясняются обстоятельства гибели упавшего в ливнёвку мальчика

В Сочи проводится доследственная проверка по сообщению о падении в ливневую канализацию ребёнка в посёлке Лазаревское. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого управления Следственного комитета (СК) РФ.

По предварительным данным, мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом бабушка попыталась спасти внука, прыгнув в воду, но его унесло течением. Вызванные на место инцидента спасатели спустя некоторое время нашли ребёнка в море без признаков жизни.

На данный момент СК устанавливает все обстоятельства произошедшего. Также назначено проведение судмедэкспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.