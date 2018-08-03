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03.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Новости
03.08.2018 17:20 Мск (19:20 Екб)
общество | В России
Защита Улюкаева попросила взыскать с него штраф по приговору
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Алексей Улюкаев (2017) | Фото: regnum.ru

Защита осуждённого за получение взятки экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева обратилась в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством исполнить решение о взыскании с него штрафа, согласно приговору.

Напомним, обвинённый в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина бывший министр был приговорён в декабре прошлого года 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. 29 июня суд обратил к взысканию штрафа денежные средства, находящиеся на одном из ранее арестованных счетов Улюкаева.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Эмилию Хиль, защита чиновника попросила взыскать с него 130 млн рублей штрафа.

"Таким образом, адвокат сообщает, что постановление от 29 июня не будет обжаловано и просит направить данное постановление для исполнения", — пояснила собеседник агентства.

Хиль также уточнила, что "поступившее ходатайство адвоката Ларисы Каштановой об исполнении приговора Замоскворецкого суда в части назначения штрафа и постановления об обращении взыскания этого штрафа в виде денежных средств, находящихся на рублевом счете Улюкаева, находящимся под обеспечительным арестом, не предусматривает судебного заседания".

Остальное имущество экс-министра, согласно постановлению, будет освобождено от ареста после выплаты назначенной суммы штрафа.

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03.08.2018 17:20 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:20 Екб

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Защита Улюкаева попросила взыскать с него штраф по приговору
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