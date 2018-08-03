Защита Улюкаева попросила взыскать с него штраф по приговору

Защита осуждённого за получение взятки экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева обратилась в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством исполнить решение о взыскании с него штрафа, согласно приговору.

Напомним, обвинённый в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина бывший министр был приговорён в декабре прошлого года 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. 29 июня суд обратил к взысканию штрафа денежные средства, находящиеся на одном из ранее арестованных счетов Улюкаева.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Эмилию Хиль, защита чиновника попросила взыскать с него 130 млн рублей штрафа.

"Таким образом, адвокат сообщает, что постановление от 29 июня не будет обжаловано и просит направить данное постановление для исполнения", — пояснила собеседник агентства.

Хиль также уточнила, что "поступившее ходатайство адвоката Ларисы Каштановой об исполнении приговора Замоскворецкого суда в части назначения штрафа и постановления об обращении взыскания этого штрафа в виде денежных средств, находящихся на рублевом счете Улюкаева, находящимся под обеспечительным арестом, не предусматривает судебного заседания".

Остальное имущество экс-министра, согласно постановлению, будет освобождено от ареста после выплаты назначенной суммы штрафа.