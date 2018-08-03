В Челябинске на два дня закрывают движение троллейбусов по проспекту Ленина

В Челябинске в выходные будет закрыто движение троллейбусов по части проспекта Ленина из-за дорожных работ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Движение троллейбусов закрывается на участке от Свердловского проспекта до улицы Воровского с 9 часов до 24 часов 4 и 5 августа.

Троллейбусы будут работать по альтернативным направлениям, кроме маршрутов №1 и 26. Они отменяются.

Так, троллейбусы №8 поедут по маршруту "ЧКПЗ – Детский мир – Тимирязева – кинотеатр Урал – Площадь Революции – ЧКПЗ". Троллейбусы № 10 направляются по маршруту "Солнечный берег – Детский мир – Тимирязева – кинотеатр Урал – Площадь Революции – Солнечный берег". Троллейбусы проследуют по маршруту "Молдавская – Чичерина – Братьев Кашириных – д/с "Юность" - Алое поле – ПКиО" в прямом направлении, в обратном направлении по маршруту "ПКиО – Энгельса – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Молдавская". Троллейбусы № 19 поедут по маршруту "Первоозерный – Детский мир – Тимирязева – кинотеатр Урал – Площадь Революции – Первоозерный". Троллейбусы № 27 – по маршруту "Молдавская – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных – д/с "Юность" - Алое поле – ПКиО" в прямом направлении, в обратном направлении "ПКиО – Энгельса – Братьев Кашириных – Чичерина – Молдавская".