Мэр Перми возглавил штаб по ликвидации последствий урагана

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел штаб по ликвидации последствий урагана, который прошелся по городу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В столице региона пострадавших нет. Порывы ветра достигали 20 м/с, за час выпало 14 мм осадков. Пострадавших нет. На трамвайных линиях возникло четыре остановки транспорта в связи с падением деревьев, в настоящий момент движение восстановлено везде.

Поступила информация о падении нескольких десятков деревьев, повреждениях линий электропередач. Подача электричества восстанавливается. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Самойлов поручил устранить последствия шквала в течение двух суток. Нужно собрать и вывезти мусор, упавшие деревья. Итоги этой работы подведут в понедельник.