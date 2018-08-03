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03.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Новости
03.08.2018 16:04 Мск (18:04 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Янукович намерен привлечь к ответственности киевскую власть за давление на суд по его делу
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янукович, украина, майдан (2016) | Фото:mosmonitor.ru

Свергнутый президент Украины Виктор Янукович намерен привлечь к ответственности руководство украинской генпрокуратуры и администрации президента за давление, которое они оказывают на суд по его делу. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил адвокат Виктор Сердюк.
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Он отметил, что киевская власть хочет сделать обвинительный приговор Януковичу началом своей предвыборной кампании. Однако Янукович ответил на это привлечением британских юристов, которым сейчас передается вся необходимая информация о давлении на суд.

Как заявил Сердюк, суд по команде властей отказывает в возможности допросить свидетелей и ознакомиться с материалами, собранными защитой. В частности, было отказано в допросе первого президента Украины Леонида Кравчука, который хотел рассказать об имеющейся у него информации о планах убийства Януковича в феврале 2014 года по кодовым названием "Чаушеску".

"Суд категорически не допускает к допросу грузинских снайперов, четко указывающих на причастность к расстрелам наших граждан на майдане 20 февраля 2014 года представителей действующей власти. Суд отказывает в возможности допросить экс-депутата Андрея Артеменко, являющегося очевидцем убийств на майдане снайперами, которые стреляли в обе стороны", – сказал адвокат.

Он также назвал генпрокурора Юрия Луценко "основным организатором данного преступления", поскольку за несколько часов до массовых расстрелов на майдане говорил, что оружие уже едет.

По этим причинам власть отстраняет от участия в процессе защитников Януковича и вводит государственных адвокатов, которые срывают заседания и намеренно превращают суд в фарс. Последнее заседание было сорвано 1 августа именно по вине госадвоката. Оболонский районный суд Киева поручил назначить нового госадвоката.

Как сообщало Накануне.RU, о попытках убийства Януковича ранее заявил его бывший охранник Сергей Бернацкий.

Киев, Евромайдан, погром, беспорядки(2014)|Фото: вконтакте

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03.08.2018 16:04 Мск | Евгений Чернышёв
18:04 Екб

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Янукович намерен привлечь к ответственности киевскую власть за давление на суд по его делу
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