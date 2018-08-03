В омском УФСИН назвали причину смерти убийцы полковника Буданова

УФСИН России по Омской области выступило с официальным сообщением по факту смерти убийцы полковника Юрия Буданова - Юсупа Темерханова.

Напомним, о смерти Темерханова стало известно сегодня. Он скончался в Омске, где отбывал срок за убийство полковника.

Как сообщается на сайте регионального УФСИН, осужденный Темерханов скончался 3 августа от продолжительного хронического заболевания в городской клинической больнице №1. Как уточнили в ведомстве, туда он был переведен 1 августа из областной больницы для осужденных №11, где находился на лечении.

Напомним, Юрий Буданов был убит в 2011 году. В мае 2013 года Мосгорсуд приговорил Юсупа Темерханова к 15 годам лишения свободы.