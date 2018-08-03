Глава департамента ЖКХ Тюменской области покинул свой пост. Сменщика могут "выписать" из мэрии

В Правительстве Тюменской области появилось вакантное место. Свой пост покинул руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства региона Михаил Гилев, передает корреспондент Накануне.RU.

Он ушел в отставку по собственному желанию со 2 августа. Место руководителя временно занял его заместитель Алексей Майер.

Гилев возглавлял департамент чуть больше двух лет,. В 2016 г. чиновник сменил на этом месте Павла Перевалова, который перешел в администрацию Тюмени.

Отметим, Перевалов по-прежнему работает замглавы администрации и курирует, в том числе, департамент городского хозяйства Тюмени. В свете ухода Гилева не исключено, что экс-мэр Тюмени, врио губернатора Александр Моор возьмет в правительство именно члена своей городской команды.