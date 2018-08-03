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03.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Новости
03.08.2018 15:46 Мск (17:46 Екб)
политика | Тюменская область
Глава департамента ЖКХ Тюменской области покинул свой пост. Сменщика могут "выписать" из мэрии
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Директор департамента ЖКХ Тюменской области Михаил Гилев (2016) | Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

В Правительстве Тюменской области появилось вакантное место. Свой пост покинул руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства региона Михаил Гилев, передает корреспондент Накануне.RU.

Он ушел в отставку по собственному желанию со 2 августа. Место руководителя временно занял его заместитель Алексей Майер.

Гилев возглавлял департамент чуть больше двух лет,. В 2016 г. чиновник сменил на этом месте Павла Перевалова, который перешел в администрацию Тюмени.

Павел Перевалов, Александр Моор(2018)|Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Отметим, Перевалов по-прежнему работает замглавы администрации и курирует, в том числе, департамент городского хозяйства Тюмени. В свете ухода Гилева не исключено, что экс-мэр Тюмени, врио губернатора Александр Моор возьмет в правительство именно члена своей городской команды.

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03.08.2018 15:46 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
17:46 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.04.2016 14:57 Мск
Приступил к работе новый глава департамента ЖКХ Тюменской области








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Глава департамента ЖКХ Тюменской области покинул свой пост. Сменщика могут "выписать" из мэрии
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