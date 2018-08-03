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03.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Екатеринбургские защитники берёзовой рощи передали подписи в Администрацию президента и Генеральную прокуратуру РФ
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пикет против вырубки Березовой рощи (2018) | Фото: vk.com/acgro

Защитники берёзовой рощи в Екатеринбурге, 2 августа, провели одиночный пикет возле офиса "ДОМ.РФ" в Москве. Именно эта фирма передала землю в аренду компании "Атомстройкомплес", которая хочет вырубить "маленький островок зелени". В этот же день состоялось первое судебное заседание. "ДОМ.РФ" предоставил отзыв по исковому заявлению группы активистов. Материалы будут изучены судом. Следующее заседание назначено на 11 сентября, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Также активисты подали обращения в Генеральную прокуратуру РФ и Администрацию президента. К каждому обращению были приложены около 1,2 тыс. подписей неравнодушных горожан в защиту рощи.

"За всё время защиты рощи от варварской вырубки было собрано около 8 тыс. подписей на бумажных бланках и в электронном виде. До этого часть подписей передавалась вместе с обращениями губернатору Свердловской области и в профильные надзорные органы", - сообщают уральцы.

пикет против вырубки Березовой рощи(2018)|Фото: vk.com/acgro

В обращении к президенту защитники рощи рассказали о нарастающей социальной напряженности из-за действий корпорации "Атомстройкомплекс" и "ДОМ.РФ".

Напомним, что застройщик "Атомстройкомплекс" получил землю, где находится березовая роща, в аренду. Там планируется возвести жилой комплекс. Общественники неоднократно протестовали против вырубки деревьев. По их мнению, застройщик якобы производит вырубку незаконно.

Другие новости по темам: Березовая роща, Атомстройкомплекс, акция протеста
03.08.2018 16:04 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:04 Екб

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Екатеринбургские защитники берёзовой рощи передали подписи в Администрацию президента и Генеральную прокуратуру РФ
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