Екатеринбургские защитники берёзовой рощи передали подписи в Администрацию президента и Генеральную прокуратуру РФ

Защитники берёзовой рощи в Екатеринбурге, 2 августа, провели одиночный пикет возле офиса "ДОМ.РФ" в Москве. Именно эта фирма передала землю в аренду компании "Атомстройкомплес", которая хочет вырубить "маленький островок зелени". В этот же день состоялось первое судебное заседание. "ДОМ.РФ" предоставил отзыв по исковому заявлению группы активистов. Материалы будут изучены судом. Следующее заседание назначено на 11 сентября, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Также активисты подали обращения в Генеральную прокуратуру РФ и Администрацию президента. К каждому обращению были приложены около 1,2 тыс. подписей неравнодушных горожан в защиту рощи.

"За всё время защиты рощи от варварской вырубки было собрано около 8 тыс. подписей на бумажных бланках и в электронном виде. До этого часть подписей передавалась вместе с обращениями губернатору Свердловской области и в профильные надзорные органы", - сообщают уральцы.

В обращении к президенту защитники рощи рассказали о нарастающей социальной напряженности из-за действий корпорации "Атомстройкомплекс" и "ДОМ.РФ".

Напомним, что застройщик "Атомстройкомплекс" получил землю, где находится березовая роща, в аренду. Там планируется возвести жилой комплекс. Общественники неоднократно протестовали против вырубки деревьев. По их мнению, застройщик якобы производит вырубку незаконно.