ДНР готовится пустить первый поезд в Россию

Донецкая железная дорога полностью готова к началу пассажирских перевозок из ДНР в Россию, заявил генеральный директор ГП "Донецкая железная дорога" Олег Калеватых.

По его словам, идет согласование вопроса безопасности передвижения пассажиров и других вопросов, связанных с Российской железной дорогой.

"У нас есть подвижной состав, который уже сегодня может перевозить пассажиров. В планах железной дороги запустить первый пассажирский поезд до Таганрога", - цитирует его официальный сайт ДНР.

Как сообщало Накануне.RU, еще в начале 2015 года тогдашний министр транспорта ДНР Семен Кузьменко заявлял, что перспективы железнодорожного сообщения с Россией лежат в политической плоскости. В настоящее время в ДНР ходит только одна электричка до станции Успенская, расположенной на границе с Россией.