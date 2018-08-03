Нападающего "Автомобилиста", потерявшего сознание во время матча, выписали из чешской больницы

Нападающий ХК "Автомобилист" Александр Торченюк, получивший травму в товарищеском матче, сегодня был выписан из чешской больницы.

Напомним, все случилось 31 июля во время контрольного матча против "Динамо Пардубице": за две минуты до перерыва при счете 2:0 в пользу "Автомобилиста" Торченюк без контакта с другими игроками ударился головой о борт и потерял сознание. Матч было решено не доигрывать. Форварда доставили в больницу города Хомутов, где он провел несколько дней.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, сегодня вечерним рейсом из Праги Александр возвращается в Екатеринбург в сопровождении доктора команды и продолжит лечение в клинике "УГМК-Здоровье".

"На данный момент здоровью игрока ничего не угрожает. Сроки восстановления и возвращения в строй будут определены в ближайшее время", - добавили в клубе.