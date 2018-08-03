В Госдуме назвали провокацией взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге

Неизвестные взорвали дверь Пенсионного фонда на улице Болдина в Калуге.

Как сообщают в соцсетях, инцидент произошел около 4:00. Отмечается, что вход в учреждение поврежден, но оно продолжает работать.

В группе "Калуга-Инцидент" появилась версия о том, что у здания сработало армейское взрывное устройство.

В Госдуме назвали взрыв провокацией сторонников пенсионных изменений. Как написал в соцсети депутат "Справедливой России" Олег Шеин, "считаю это провокацией сторонников антироссийской реформы".

Напомним, ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста. Инициатива правительства РФ вызвала волн умитингов в регионах.