Власти Югры намерены сохранить на территории Кондинского района деревообрабатывающее производство

Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочее совещание по вопросу обеспечения занятости высвобождаемых работников "Завода МДФ" в Мортке и по подготовке инвестиционного проекта, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Глава региона подчеркнула, что одна из основных задач по развитию Югры – диверсификация экономики. Лесная отрасль, включая лесопереработку, является одной из главных, на которую региональные власти делают упор. Доля деревопереработки в структуре обрабатывающего сектора промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры составляет 1,08%. Этот показатель выше, чем в Курганской, Челябинской и Тюменской областях.

"В Ханты-Мансийском автономном округе фиксируется увеличение объема отгруженной продукции, инвестиций в развитие лесопромышленного комплекса. Мы активно выходим на международные рынки, экспортируя производимую лесопромышленными предприятиями Югры продукцию в 23 страны", - заявила губернатор. Глава региона подчеркнула, что сохранение деревообрабатывающего производства на территории Кондинского района - основная задача, которую ставят перед собой власти.

При этом производство должно быть конкурентоспособным, высокотехнологичным, высокопроизводительным с необходимым качеством. Наталья Комарова отметила, что без модернизации говорить о рентабельности производства невозможно. Производственные показатели предприятия упали до уровня 2010 г., годовые простои растут с каждым годом.

"85 дней – в 2015 году, 139 – в 2016 году и уже 248 – в 2017. Требуется привлечение инвестора", - отметила глава региона. Говоря об анализе собственной лесосырьевой базы территории, Наталья Комарова подчеркнула, что она достаточна для развития лесоперерабатывающих предприятий.

По словам директора департамента труда и занятости населения Югры Алексея Варлакова, на предприятии произойдет высвобождение 275 человек. Уволены уже 183 работника, из них 167 - по соглашению сторон.

"В ежедневном режиме организована работа консультационного центра, который сейчас перешел на режим работы два раза в неделю", - сообщил он.

Консультации получили все работники завода.

Специалисты окружного департамента занимаются подбором вакансий, обучением, переобучением и повышением квалификации работников. В результате согласие на работу вахтовым методом дали 59 человек, двое из них уже трудоустроены. 105 человек готовы продолжать работать только в Мортке. На переселение согласился один работник.

Также 522 вакансии предоставили нефтяные компании. Из них сейчас актуальными уже сейчас являются 91 вакансия, 229 будут актуальны в сентябре-октябре, 145 – в 2019 году, 57 – в 2020.

"По результатам проведенной работы 15 человек трудоустроены, четверо уже проходят медицинские комиссии и будут трудоустроены в августе. Еще 37 работников изъявили желание пройти профобучение. Семь из них уже приступили, двое проходят медкомиссию, еще четыре человека в течение августа-сентября отправятся на обучение", – доложил Алексей Варлаков.

Исполняющий обязанности директора департамента промышленности Югры Алексей Михеев также подчеркнул, что сохранение деревоперерабатывающего производства на территории Кондинского района является приоритетной задачей. Для этого была сформирована рабочая группа, которая займется разработкой инвестиционного проекта.

"В настоящее время в Мортке прекрасно развита инфраструктура: поселок обеспечен детскими садами, школой, спортивным комплексом и многим другим для комфортного проживания. Главное, что здесь уже наработаны компетенции в сфере переработки древесины и проведения обучающих мероприятий", - заявил Алексей Михеев.

Также, ключевым фактором является готовая промышленная площадка со своей инфраструктурой и сырьевой базой. По словам главы промышленного департамента, в настоящее время рассматривается вопрос создания производства древесно-стружечной плиты, либо переработки древесины с получением фибролитовой плиты.

Губернатор Югры дала поручение профильным ведомствам подготовить "чистую" площадку, свободную для развития бизнеса. К 20 августа необходимо перейти на новую модель управления в решении вопросов, связанных с заводом МДФ в Мортке. Будет создан проектный офис с ежемесячными отчетами, контрольными точками на проектном комитете.

"Еще один вопрос, на который должен быть дан ответ, – распоряжение имуществом для осуществления производственной деятельности и эффективного его использования", - заявила Наталья Комарова. Также губернатор отдала распоряжение о завершении подготовки мощностей и площадей завода к зимнему периоду. Завершить подготовку должны до 1 сентября.

Напомним, работа основной линии "Завода МДФ" остановлена, в суде рассматривает дело о банкротстве предприятия.