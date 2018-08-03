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США решили искать "сокровища Путина" Американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса законопроект о введении новых санкций против России. Документ вводит ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Сенаторы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с "российской дезинформацией", и намерены выяснить, какими активами владеет Владимир Путин.
03.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Житель Свердловской области получил 20 лет "строгача" за двойное убийство
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Свердловский областной суд вынес приговор 29-летнему жителю Асбеста, который зарубил топором семейную пару. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, он совершил убийство, чтобы похитить антикварные монеты из дома.
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Преступление произошло в ночь с 26 на 27 апреля 2017 г., когда Назаров, вооружившись топором, незаконно проник в поселок Изумруд, чтобы украсть антикварные монеты. Он напал на супружескую пару и нанес им множественные удары по голове. И мужчина, и женщина скончались на месте. После убийства злоумышленник нашел две 25-копеечные монеты, 1896 года выпуска, и забрал их.

После этого мужчина поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. Из-за полного разрушения дома его собственник остался без жилья.

Как Накануне.RU сообщало ранее, мужчина был знаком с убитыми и знал, что в доме имеются две драгоценные раритетные монеты.

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03.08.2018 15:17 Мск | Александра Рогалина
17:17 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.05.2018 05:14 Мск
В Екатеринбурге начинается суд о двойном убийстве из-за драгоценных монет

Ранее 03.08.2017 18:31 Мск
В Асбесте мужчина убил двоих человек из-за раритетных монет








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Житель Свердловской области получил 20 лет "строгача" за двойное убийство
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