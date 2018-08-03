Житель Свердловской области получил 20 лет "строгача" за двойное убийство

Свердловский областной суд вынес приговор 29-летнему жителю Асбеста, который зарубил топором семейную пару. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, он совершил убийство, чтобы похитить антикварные монеты из дома.

Суд назначил Александру Назарову наказание в виде 20 лет колонии строгого режима с последующим ограничением на срок два года.

Преступление произошло в ночь с 26 на 27 апреля 2017 г., когда Назаров, вооружившись топором, незаконно проник в поселок Изумруд, чтобы украсть антикварные монеты. Он напал на супружескую пару и нанес им множественные удары по голове. И мужчина, и женщина скончались на месте. После убийства злоумышленник нашел две 25-копеечные монеты, 1896 года выпуска, и забрал их.

После этого мужчина поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. Из-за полного разрушения дома его собственник остался без жилья.

Как Накануне.RU сообщало ранее, мужчина был знаком с убитыми и знал, что в доме имеются две драгоценные раритетные монеты.