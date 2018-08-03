Минфин объявил о рекордной закупке иностранной валюты

В период с 7 августа по 6 сентября 2018 г. Минфин купит на внутреннем рынке валюту на 383,2 млрд руб. Ежедневный объем поккупки валюты составит в эквиваленте 16,7 млрд руб., передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сообщение министерства.

Минфин покупает валюту на внеплановые нефтегазовые доходы, которые возникают в случае, если стоимость нефти превышает цену, заложенную в бюджет. Валюта - доллары, евро и фунты - впоследствии поступает в Фонд национального благосостояния.

Каждый рабочий день Банк России будет заключать сделки по покупке иностранной валюты на торгах Московской биржи.

Прошлый рекорд по покупке валюты Минфин поставил в июне, на эти цели было направлено 380 млрд руб.