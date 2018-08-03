"Забыли о правилах благоустройства". Кандидатов в думу Екатеринбурга обвинили в загрязнении города предвыборными листовками

Администрация Екатеринбурга недовольна тем, что кандидаты в депутаты гордумы загрязняют город своими агитационными листовками. В мэрии считают, что в ажиотаже предвыборной гонки представители ряда партий забыли о правилах благоустройства. Об этом говорится на сайте администрации, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что сейчас в уральской столице идет активная предвыборная кампания 12 политических объединений. Одним из самых востребованных способов предвыборной агитации стало распространение листовок.

По данным мэрии, наибольшее количество незаконно размещенных листовок выявлено у партии "Справедливая Россия".

Специалисты ЖКХ жалуются, что листовки клеят даже на недавно отремонтированные фасады зданий, из-за чего потом остаются грязные следы.

"Мы часто сталкиваемся с неправомерным размещением частных объявлений. Удивляет, что таким образом проявили себя серьезные политические организации", – отмечают коммунальщики.

Они также напоминают кандидатам, что за незаконную расклейку объявлений им грозит штраф.