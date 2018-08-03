"Город задыхается": на свалке "Ядрово" под Волоколамском лопнул изолирующий купол

На полигоне бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области лопнула полиэтиленовая пленка, которой была накрыта свалка.

В Минэкологии Подмосковья ТАСС сообщили, что под изолирующим куполом на закрытой части "Ядрово" до этого образовались пузыри свалочного газа.

Активисты сообщают об ужасном запахе и о том, что "весь город задыхается до тошноты", пишет РБК.

Напомним, в конце марта на полигоне произошел выброс свалочного газа, после чего были госпитализированы полсотни детей. Разразившийся скандал привел к отставке главы района Евгения Гаврилова.

После этого в регионе стали регулярно проводиться акции протеста, где местные жители требовали закрыть свалку.

При этом СК не нашел связи между выбросом и госпитализацией детей в Волоколамске.