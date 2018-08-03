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03.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Новости
03.08.2018 14:34 Мск (16:34 Екб)
происшествия | В России
"Город задыхается": на свалке "Ядрово" под Волоколамском лопнул изолирующий купол
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свалка ядрово (2018) | Фото: youtube.com

На полигоне бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области лопнула полиэтиленовая пленка, которой была накрыта свалка.
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В Минэкологии Подмосковья ТАСС сообщили, что под изолирующим куполом на закрытой части "Ядрово" до этого образовались пузыри свалочного газа.

Активисты сообщают об ужасном запахе и о том, что "весь город задыхается до тошноты", пишет РБК.

Напомним, в конце марта на полигоне произошел выброс свалочного газа, после чего были госпитализированы полсотни детей. Разразившийся скандал привел к отставке главы района Евгения Гаврилова.

свалка ядрово(2018)|Фото: youtube.com

После этого в регионе стали регулярно проводиться акции протеста, где местные жители требовали закрыть свалку.

При этом СК не нашел связи между выбросом и госпитализацией детей в Волоколамске.

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03.08.2018 14:34 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:34 Екб

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"Город задыхается": на свалке "Ядрово" под Волоколамском лопнул изолирующий купол
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