"Приходится перемещаться по региону": Носов рассказал Путину о первых месяцах работы в Магаданской области

Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области Сергеем Носовым.

Напомним, в конце мая Путин назначил экс-мэра Нижнего Тагила врио губернатора Магаданской области вместо ушедшего в отставку Владимира Печеного. Заступив в должность, Носов сразу же отчитал правительство Колымы за "фокусы" с бюджетом области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, на встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития области. Сергей Носов рассказал, что регион довольно большой.

"Приходится перемещаться по региону, для того чтобы не просто познакомиться со статистикой, а в некоторых вещах убедиться, самостоятельно посмотреть", - сказал он, отметив общение с людьми, которое происходит на местах.

Владимир Путин спросил, как организована работа в области малой авиации. Врио губернатора ответил, что собственной авиации в регионе нет.

"Но я считаю, что для Магаданской области, наверное, как и для всего Дальнего Востока, с такой территорией она жизненно необходима. Потому что одно дело - дороги (здесь еще многое предстоит делать и на федеральных трассах, и на региональных трассах), это большого количества времени требует. А вот перемещение самолетами - я на себе это испытал: или ехать пять часов автомобилем по грунтовой дороге, или все-таки полтора часа или час лету на самолетах малой авиации", - пояснил Носов.

Он добавил, что местной компании нет, но есть компания "Сила", которая работает на несколько регионов.

"Я с ними общался, встречался, тоже сделал определенные выводы", - отметил глава области.

Носов рассказал, что индекс производства увеличился на 6,9%, на 4,7% увеличились инвестиции в основной капитал, а индекс роста внутреннего регионального продукта - на 3%. По его словам, реальная начисленная зарплата увеличилась на 5%. Также было принято решение по выравниванию тарифов.

По его словам, не все негативные тенденции на данный момент удалось преодолеть.

"В частности, продолжился отток населения, и в 17-м году численность населения Магаданской области уменьшилась на 1% примерно. Но есть над чем работать", - сказал Сергей Носов, добавив, что эти темпы сократились.

Он также отметил, что сейчас ведется подготовка к выполнению 204-го майского указа.

"Мы оцифровали на данный момент все мероприятия, которые, по нашему мнению, обеспечат выполнение параметров указа. Мы согласовываем сейчас эти вещи с федеральными министерствами. Прежде всего, мероприятия, их количество, необходимость, целесообразность. И в течение месяца мы закончим эту работу", - пообещал врио губернатора.

Он добавил, что об этом будет доложено на Госсовете в рамках Восточного экономического форума.

Напомним, в июне "Единая Россия" поддержала кандидатуру Сергея Носова, который будет представлять партию на выборах губернатора Магаданской области 9 сентября.