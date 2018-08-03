Не опять, а снова. РПЦ в очередной раз требует передать ей три здания колледжей

Екатеринбургская епархия продолжает бороться за право владеть тремя зданиями колледжей в городе. Речь идет о помещениях на ул. Декабристов, 58 и 83 и на проспекте Ленина, 13, которые занимают Свердловский мужской хоровой колледж, экономико-технологический и монтажный колледжи. В Арбитражный суд Свердловской области поступила новая апелляционную жалобу на решение инстанции, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что 29 июня суд отказал в удовлетворении иска Екатеринбургской епархии к министерству по управлению имуществом Свердловской области (МУГИСО) в передаче церкви трех зданий в центре города.







Суть спора в том, что, по мнению Екатеринбургской епархии, все эти здания до Октябрьской революции были объектами религиозного назначения. Теперь РПЦ намерена их вернуть себе, согласно ФЗ-327 от 30 ноября 2010 года "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".

Стоит отметить, что пару месяцев назад администрация города подарила РПЦ четыре здания в Шарташском лесопарке.