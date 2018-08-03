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03.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Не опять, а снова. РПЦ в очередной раз требует передать ей три здания колледжей
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Куйвашев, Кирилл, Епархия (2015) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургская епархия продолжает бороться за право владеть тремя зданиями колледжей в городе. Речь идет о помещениях на ул. Декабристов, 58 и 83 и на проспекте Ленина, 13, которые занимают Свердловский мужской хоровой колледж, экономико-технологический и монтажный колледжи. В Арбитражный суд Свердловской области поступила новая апелляционную жалобу на решение инстанции, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что 29 июня суд отказал в удовлетворении иска Екатеринбургской епархии к министерству по управлению имуществом Свердловской области (МУГИСО) в передаче церкви трех зданий в центре города.

Экономико-технологический колледж, Екатеринбург, Декабристов 58(2018)|Фото: 1723.ru
Монтажный колледж, Екатеринбург, Декабристов 83(2018)|Фото: ekburg.ru
Мужской хоровой колледж в Екатеринбурге, Ленина 13(2018)|Фото: regions.kidsreview.ru

Суть спора в том, что, по мнению Екатеринбургской епархии, все эти здания до Октябрьской революции были объектами религиозного назначения. Теперь РПЦ намерена их вернуть себе, согласно ФЗ-327 от 30 ноября 2010 года "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".

Стоит отметить, что пару месяцев назад администрация города подарила РПЦ четыре здания в Шарташском лесопарке.

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03.08.2018 14:15 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:15 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.06.2018 14:48 Мск
Екатеринбургская епархия проиграла суд - колледжи не передадут церкви

Ранее 29.06.2018 07:59 Мск
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Не опять, а снова. РПЦ в очередной раз требует передать ей три здания колледжей
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