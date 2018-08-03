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03.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
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Новости
03.08.2018 15:13 Мск (17:13 Екб)
культура | В России
"Российский кинематограф отжался от дна": Фонд Кино подвел итоги проката
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коллаж, кино, фильмы, 2017 год, 2018 год, анонсы, премьеры (2017) | Фото: Накануне.RU

Фонд кино подвел итоги первого полугодия и зафиксировал сокращение на 7% по сборам и посещаемости по сравнению с 2017 г. В кинотеатрах было продано 108 млн билетов – это на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но при этом Федеральный фонд социальной и экономической поддержки кинематографии радует сообщением, что российское кино сохраняет тенденцию 2017 г. и остается драйвером рынка кинопроката в целом: значительно опережает иностранный контент по темпам прироста зрителей и кассовых сборов.
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Согласно сообщению Фонда кино, 42,4 млн зрителей за последние полгода посмотрели отечественные фильмы в кинотеатрах, в то время как в прошлом году было на 15,6 млн меньше, то есть таким образом прирост посещаемости составил 58%. Совокупные кассовые сборы российских фильмов составили 10,2 млрд руб., на 57% превысив показатели аналогичного периода прошлого года (6,5 млрд руб. в первом полугодии в 2017 г., всего по итогам 2017 г. – 13 млрд руб.). А вот наши голливудские коллеги подкачали, их показатели демонстрируют отрицательную динамику.

Движение вверх, фильм, советский спорт(2018)|Фото: slamdunk.ru

Благодаря стараниям Владимира Мединского, переносившего голливудские премьеры, или успехам кинематографистов, представивших к 9 маю серию картин о войне, но доля российского кино достигла-таки рекордных 40%, в прошлом году это были 23,1%, а в позапрошлом 22,4%. Рекорды побили работы дебютантов 20 фильмов, среди которых: "Лёд", "Тренер", "Собибор", "Я худею" и несколько анимационных новинок. В совокупности они взяли кассу в 4 млрд руб. Фонд кино для примера приводит данные предыдущих лет, когда в прокат выходило в два раза больше режиссерских дебютов, но их доля в сборе была гораздо скромней – 1,5 млрд руб.

Редактор проекта "На линии", критик и публицист Виктор Мараховский заявляет, что "против фактов не попрешь".

"Против фактов не попрешь, абсолютный рекорд поставил фильм "Движение вверх", и это произошло в этом году, это правда. После у российского кино было некоторое количество, скажем так, неудач или недоудач, зачастую, кстати, фильмы были неплохие, но сказалась неготовность создателей нормально вкладываться в их продвижение. "Движение вверх" – это тот случай, когда государству оказалось не все равно. Зато как уж продвигали "Собибор" – но он пролетел. В целом наш кинематограф "отжался от дна" – эта новость не вызывает сомнений", – рассказал Накануне.RU Виктор Мараховский.

Он объясняет успех сменой поколений в сфере культуры, неспроста так выдвинулись именно дебютанты, оказалась оттеснена группа, которая транслировала исключительно "мрачняк" и малобюджетный артхаус за казенные деньги.

Фонд кино также составил топ-10 картин, которые привлекли особое зрительское внимание в первое полугодие этого года. Четыре из них вышли при поддержке фонда, среди них: "Движение вверх", "Лед", "Тренер", а также анимационный фильм "Три богатыря и принцесса Египта". "Данные картины привлекли в кинотеатры страны 23,8 млн кинозрителей, что составляет 22% от совокупного числа кинотеатральных посещений в первом полугодии 2018 г.", – отчитывается Фонд.

фильм "Движение вверх"(2018)|Фото: ТАСС

Таким образом, согласно данным организации, спортивная драма "Движение вверх", наделавшая так много шума, стала номером один и обошла в российском прокате мировой блокбастер "Мстители: Война бесконечности".

Музыкальная спортивная мелодрама "Лёд" обошла в прокате ставшего культовым комедийного супергероя Дэдпула, встав в топе от Фонда кино на третью позицию, в то время как "Дэдпул-2" получил четвертую строчку.

Также "Движение вверх" возглавил топ-10 крупнейших российских фильмов по объему зрительской аудитории за первое полугодие 2018 г., "Собибор" Константина Хабенского оказался в самом низу этого списка, холокостодраму посмотрело чуть больше миллиона зрителей, ее обогнали по популярности даже "Смешарики". Интересно, почему тогда в показаниях "лучших дебютов" посчитали и успех "Собибора"?

Виктор Мараховский полагает, что очень сильно российскому кинопроизводителю помог его американский коллективный коллега – голливудский кинопроизводитель, который в этом году просто выдал мало хорошего кино, а последние из вышедших "Человек муравей и Оса", "Мстители: война бесконечности", "Черная пантера" и даже "Дэдпул - 2" не побили рекорды в кассовых сборах, потому что супергеройская тема всем уже поднадоела.

Лед, фильм, Аглая Тарасова, Александр Петров(2018)|Фото: tvigle.ru

Вишенка на торте от Фонда кино – это сообщение о том, что сборы российских работ за рубежом также выросли. Всего для проката купили у нас 57 фильмов, и касса от посещений за первые полгода 2018 года составила чуть больше 30 млн долларов, большую половину сборов сделал китайский зритель, там показали "Снежную королеву 3", "Лед", "Салют-7", "Тренер" и "Притяжение".

"Честно говоря, это неплохой результат, но стоит помнить, что китайский рынок велик, он растет и глотает все – почему он обеспечивает нам стабильный доход? Потому что мы удачно проходим китайскую цензуру, видимо, как ни странно, из-за некоторой схожести менталитета. В свое время даже пролетевший с треском у нас "Он – дракон" отлично прошел в Китае, там основные темы – страх и любовь", – говорит Виктор Мараховский.

Успех и кассовость наших фильмов еще не означает, что у нас появился "свой голос" и особый стиль в кинематографе, считает эксперт. Все это показывает лишь то, что мы пока научились более-менее грамотно использовать универсальные кинематографические приемы и немного освоили жанры спортивной драмы, военного кино и местами комедии. Самым удивительным стало появление еще и триллеров, мистических фильмов ужасов от российского производителя.

Фильм "Гоголь. Начало"(2017)|Фото: kinopoisk.ru

Вторая половина киногода порадует зрителей историческим фильмом про Льва Толстого, "История одного назначения" появится в начале сентября. Еще один махом освоенный российским кинематографом поджанр "пьяной" комедии пополнится фильмом про межнациональную свадьбу – "Счастья! Здоровья!". А в конце года выйдет на экраны семейная комедия "Наши дети" и традиционные "Елки". Плюс на большой метр в декабре выйдет "Полицейский с рублевки" и устроит "новогодний беспредел". На самый конец года перенесена премьера военного боевика "Т-34", раньше выход планировался ко Дню Победы, но, видимо, приключенческий фильм "Увидеть Сталина", вышедший в мае под названием "Танки", заставил создателей "Т-34" перенести сроки.

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03.08.2018 15:13 Мск | Елена Кирякова
17:13 Екб

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"Российский кинематограф отжался от дна": Фонд Кино подвел итоги проката
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