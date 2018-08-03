На Южном Урале батут с детьми снесло ветром: несовершеннолетние в больнице

В Катав-Ивановске днем 3 августа в результате порыва ветра упал батут с находящимися там детьми.
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Оторвались крепления игрового оборудования, где находилось четверо детей в возрасте от 3 до 12 лет, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.
Дети получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу.
Сейчас проверкой инцидента займутся правоохранительные органы - они дадут оценку соблюдения ответственными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья детей.