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США решили искать "сокровища Путина" Американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса законопроект о введении новых санкций против России. Документ вводит ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Сенаторы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с "российской дезинформацией", и намерены выяснить, какими активами владеет Владимир Путин.
03.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Новости
03.08.2018 14:12 Мск (16:12 Екб)
спорт | Центральный ФО | В России
Скончался известный советский хоккеист Виктор Тюменев
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советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Тюменев (2018) | Фото: соцсети

Вечером 2 августа на 62-м году жизни скончался известный советский хоккеист и заслуженный мастер спорта СССР Виктор Тюменев. Об этом Накануне.RU сообщили в Федерации хоккея России.

Тюменев был Олимпийским чемпионом 1984 года в составе советской сборной, трехкратным чемпионом мира (1982, 1986, 1990) и обладателем Кубка вызова-1979. В 1982 году был награжден орденом "Знак Почета".

В ФХР выразили соболезнования в связи с кончиной Виктора Николаевича. Прощание с прославленным хоккеистом пройдет 5 августа в 10.00 в городской клинической больнице №67 им. Л.А. Ворохобова по адресу: улица Саляма Адиля, 2/44.

советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Тюменев(2018)|Фото: championat.com

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03.08.2018 14:12 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:12 Екб

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Скончался известный советский хоккеист Виктор Тюменев
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