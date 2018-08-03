Скончался известный советский хоккеист Виктор Тюменев

Вечером 2 августа на 62-м году жизни скончался известный советский хоккеист и заслуженный мастер спорта СССР Виктор Тюменев. Об этом Накануне.RU сообщили в Федерации хоккея России.

Тюменев был Олимпийским чемпионом 1984 года в составе советской сборной, трехкратным чемпионом мира (1982, 1986, 1990) и обладателем Кубка вызова-1979. В 1982 году был награжден орденом "Знак Почета".

В ФХР выразили соболезнования в связи с кончиной Виктора Николаевича. Прощание с прославленным хоккеистом пройдет 5 августа в 10.00 в городской клинической больнице №67 им. Л.А. Ворохобова по адресу: улица Саляма Адиля, 2/44.