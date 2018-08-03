Мутко назначен главой комиссии по казачеству

Вице-премьер России Виталий Мутко возглавил комиссию по казачеству.
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Указ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Прежний глава комиссии Игорь Баринов станет заместителем Мутко.
В мае сообщалось, что в новом правительстве Мутко как вице-премьер займется жильем и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой, развитием регионов.