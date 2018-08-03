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03.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Футболисты "Амкара" через суд добиваются выплаты зарплат
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Футбольный клуб Амкар эмблема (2018) | Фото: fc-amkar.org

Бывший игрок пермского футбольного клуба "Амкар" Петар Занев обратился в Свердловский районный суд Перми с иском о взыскании невыплаченной заработной платы, сообщает "Ъ".

Ранее с аналогичными исками в суд обратились также игроки Дмитрий Хомич, Александр Салугин, Дмитрий Белоруков и Михаил Сиваков.

Как сообщало Накануне.RU, сейчас клуб находится в стадии ликвидации. Отметим, что организация обещала погасить задолженность перед игроками. Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня лишился лицензии РФС на следующий сезон. Вместо него участие в премьер-лиге примет махачкалинский клуб "Анжи". Отметим, что бывший главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев устроился тренером в клуб "Анжи".

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03.08.2018 14:20 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
16:20 Екб

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Футболисты "Амкара" через суд добиваются выплаты зарплат
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