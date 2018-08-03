Футболисты "Амкара" через суд добиваются выплаты зарплат

Бывший игрок пермского футбольного клуба "Амкар" Петар Занев обратился в Свердловский районный суд Перми с иском о взыскании невыплаченной заработной платы, сообщает "Ъ".
Ранее с аналогичными исками в суд обратились также игроки Дмитрий Хомич, Александр Салугин, Дмитрий Белоруков и Михаил Сиваков.
Как сообщало Накануне.RU, сейчас клуб находится в стадии ликвидации. Отметим, что организация обещала погасить задолженность перед игроками. Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня лишился лицензии РФС на следующий сезон. Вместо него участие в премьер-лиге примет махачкалинский клуб "Анжи". Отметим, что бывший главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев устроился тренером в клуб "Анжи".