Четвертьфинал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии может пройти в Екатеринбурге

Екатеринбург может стать одним из городов, который примет четвертьфинал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня Екатеринбург с инспекционным визитом посетил генеральный секретарь Федерации Умар Кремлев. Вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой Русской Медной Компании Игорем Алтушкиным он посетил Академию единоборств РМК, которая может стать одной из площадок для проведения мероприятий, связанных с WBSS.

Гости осмотрели тренажерный зал, оборудованный современным спортивным инвентарем, зоны бокса, кроссфита, силового экстрима, греко-римской борьбы, дзюдо, каратэ. Также генеральный секретарь федерации получил возможность ознакомиться с инфраструктурой для занятий кикбоксингом, тайским боксом, джиу-джитсу и грэпплингом. Завершился визит осмотром «Арены РМК» вместимостью в четыре сотни человек, где будут проходить соревнования, мастер-классы и взвешивания.

Умар Кремлев признался, что впечатлен уровнем организации процесса подготовки спортсменов. «В Москве такого даже не увидишь!». Он отметил, что на такой площадке можно не только заниматься спортсменам, но и реализовывать обучающие программы для тренеров и судей.

Как заявил по итогам встречи Игорь Алтушкин: «Много вопросов обсудили. Наметили планы по совместной работе. Приятно, что гости оценили Академию единоборств как один из лучших спортивных объектов в России. В понедельник объявим итоги сегодняшних переговоров о Суперсерии».

Первый сезон Всемирной боксерской суперсерии прошел в первом тяжелом весе, в финале которого на ринг вышли россиянин Мурат Гассиев и украинский спортсмен Александр Усик. Призовой фонд турнира составил $50 млн.

Во втором турнире WBSS примут участие 16 боксеров, в том числе и два российских боксера. Все пары на четвертьфиналы были определены 20 июля на жеребьевке в Москве. Чемпион мира по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский (27-1-0, Россия) и Чемпион мира по версии WBA Кирилл Релих (22-2-0, Беларусь) сразятся за титул WBA. Чемпион WBA, призер Олимпийских игр Михаил Алоян (4-0-0, Россия) и Чемпион WBO Золани Тете (27-3-0, ЮАР) сразятся за титул WBO.