Дмитрий Артюхов проконтролирует затяжное строительство в Красноселькупе

Временно исполняющий обязанности губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил один из самых труднодоступных районов округа – Красноселькупский. Глава региона отметил преображение райцентра, развитие местного агропрома, оценил ход реконструкции аэропортового комплекса и ознакомился с долгостроями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.

"Особенно с высоты видно насколько ярким и красивым стал райцентр. Как сильно он изменился в последние годы. Это касается не только объектов сферы благоустройства, но и инфраструктуры в целом", – сказал Дмитрий Артюхов.

Во время вертолетного облета территории райцентра врио губернатора оценил реконструкцию аэропортового комплекса и взлетно-посадочной полосы. Ввод первых объектов в эксплуатацию намечен на конец этого года.

В Красноселькупе Дмитрий Артюхов посетил одно из важнейших для района сельхозпредприятий - агрофирму "Приполярная". Из 150 человек, задействованных в производственном цикле, треть - представители коренных малочисленных народов Севера. Предприятие занимается разведением оленей, крупного рогатого скота и свиней, рыболовством, производством молока, выращиванием овощей.

"В 2017 г. сбор картофеля составил 61 тонну, огурцов 2,3 тонны, капусты 24 тонны. Так же "Приполярная" осваивает производство лука, моркови, свеклы, редиса и редьки", – рассказал главе региона генеральный директор предприятия Такиулла Шарипов.

В прошлом году агрофирма произвела 137 тонн молока, более 19 тонн мяса крупного рогатого скота и свинины, 15 тонн мяса оленей, вылов рыбы составил 305 тонн.

Отметим, что "Приполярная" заслужила самые лестные оценки по итогам VIII Межрегиональной агропромышленной выставки УрФО, представив посетителям эксклюзив – ягодный напиток на молочной сыворотке, а также свежий урожай овощей: картофель, свеклу, редис, морковь и капусту.

Во время объезда села Дмитрий Артюхов ознакомился с проектом парка отдыха "Мангазея", в котором планируется создать просторную прогулочную зону с зелеными насаждениями, спортивную и детские площадки, а также архитектурные элементы, отражающие эпоху древнего городища.

Также врио губернатора осмотрел объекты затяжного строительства – культурно-спортивный комплекс и детский сад на 240 мест.

"В Красноселькупе есть ряд объектов, которые неоправданно долго строятся. Необходимое финансирование нами предусмотрено, теперь важно все проконтролировать, попасть в строительный сезон, синхронизировать завоз материалов, чтобы достроить уже наверняка", – подчеркнул Дмитрий Артюхов во время личной встречи с жителями района.

Напомним, что на днях глава региона докладывал председателю Правительства Дмитрию Медведеву о планах по созданию новых детских садов на Ямале. По словам Артюхова, региону нужно 50 новых дошкольных и школьных объектов, 6 тыс. мест надо создать в дошкольных учреждениях и порядка 10 тыс. мест – в школьной системе. По садам проблема должна решиться к 2021 г., по школам – к 2024 г., добавил он.

Красноселькупский район – седьмое по счету муниципальное образование, где Дмитрий Артюхов побывал с рабочим визитом. Ранее он посетил Шурышкарский и Приуральский район, Новый Уренгой, Губкинский, Муравленко и Салехард. Завтра глава региона отправится в Тазовский район, где посетит социальные, производственные, спортивные объекты и основные районные стройплощадки. В селе Антипаюта Артюхов оценит реализацию программы по переселению ямальцев из аварийного жилого фонда, а в поселке Тазовский он намерен уделить особое внимание социальным объектам.