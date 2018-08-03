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03.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
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Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
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Аншлага опять не будет: на матче "Урал" - "Краснодар" ожидается 18 тысяч зрителей
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Однако свободные места на центральных трибунах все равно можно было заметить (2018) | Фото: Накануне.RU

На матче 2-го тура Российской Премьер-лиги "Урал" - "Краснодар", который пройдет завтра в Екатеринбурге, ожидается около 18 тысяч зрителей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского клуба.
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Кроме самой игры, болельщиков ждет масштабная развлекательная программа, включая различные аттракционы на территории стадиона и диджейский сет. Кроме этого, учитывая опыт первой игры сезона, было принято решение о двукратном увеличении числа касс на стадионе: всего в день матча на "Екатеринбург-Арене" со стороны улицы Репина будут открыты 10 касс, которые начнут работу 4 августа в 10.00 и будут оборудованы терминалами безналичного расчета.

Также в клубе пообещали существенно увеличить число точек питания на стадионе. В них появятся терминалы безналичной оплаты и дополнительные столы.

Напомним, в прошлую субботу матчем в Екатеринбурге между "Уралом" и "Анжи" стартовал чемпионат России по футболу сезона 2018/19. Это была первая игра на "Екатеринбург-Арене" после чемпионата мира. Уже после матча отдельные болельщики рассказали о трудностях: приостановка онлайн-продажи билетов и как следствие - большие очереди в кассы стадиона, отсутствие возможности безналичного расчета и огромное количество свободных мест. По всей вероятности, в этот раз стадион также не будет заполнен полностью.

Урал - Анжи, Екатеринбург-Арена, пустые трибуны(2018)|Фото: sports.ru, Аня Адианова

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03.08.2018 13:45 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:45 Екб

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Аншлага опять не будет: на матче "Урал" - "Краснодар" ожидается 18 тысяч зрителей
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