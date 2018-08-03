Челябинку будут судить за хищение свыше 106 млн рублей у граждан и банков

В Челябинске местная жительница предстанет перед судом по обвинению в хищение свыше 106 млн рублей у граждан и банков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, с 2007 года по 2010 год злоумышленница совершила ряд хищений денежных средств у граждан и крупных коммерческих банков. Она оформляла подложные документы, при помощи которых соучастники получали кредиты в различных банках Челябинска под предлогом приобретения автомобилей. Затем женщина эти автомобили продавала и деньги тратила по своему усмотрению.

Она заключала с гражданами договоры купли-продажи недвижимости под видом заключения договоров займа денежных средств под залог недвижимости. Затем квартиры продавала, а деньги похищала.

От действий обвиняемой пострадали 101 человек на сумму свыше 103 млн рублей и пять банков на сумму свыше 3 млн рублей.

Женщина скрывалась от органов следствия, была объявлена в международный розыск, а в 2016 году задержана на территории Российской Федерации.