Расходы окружного фонда "Жилище" в 2018 году превысят доходы

Управляющий совет фонда "Жилище" Ханты-Мансийского автономного округа готовится утвердить финансовый план фонда на 2018 г. Согласно директиве, одобренной на заседании правительства ХМАО, в 2018 г. фонд будет работать с убытком, передает корреспондент Накануне.RU.

Доходы фонда в текущем году составят 2,85 млрд руб., расходы - 2,908 млрд руб.

Ранее окружные власти утвердили стратегию фонда на период 2018-2019 гг., которая предусматривает мероприятия по финансовому оздоровлению фонда. Ее приоритетные направления: продажа готовых объектов, передача квартир дольщикам, поиск инвесторов для объектов незавершенного строительства, реструктуризация кредитных обязательств перед банком.