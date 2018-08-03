Евгений Куйвашев поздравил народного художника России Виталия Воловича с юбилеем

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил народного художника России, заслуженного художника РСФСР, действительного члена Российской академии художеств Виталия Воловича с юбилеем – 3 августа ему исполнилось 90 лет, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

"Яркий, самобытный художник, созидательный, мудрый человек, искренний, эрудированный собеседник – все, кому посчастливилось Вас знать, попадают под обаяние Вашей личности. Свердловчане гордятся тем, что Ваш творческий гений раскрылся на уральской земле. Здесь Вы окончили художественное училище, создали знаменитые циклы графических и художественных работ, продолжаете воплощать в реальность свои творческие замыслы и проекты. Когда Вам присвоили звание Почетного гражданина Свердловской области, Вы сказали о счастье жить в том месте, которое Вы любите и которое отмечает Вам взаимностью. И это действительно так. Урал и уральцы всегда поддержат Ваши начинания, будут искренне благодарны Вам за новые культурные инициативы, новые произведения", — отметил глава региона.

Евгений Куйвашев пожелал Виталию Воловичу здоровья, вдохновения, энергии и оптимизма.

Художник всегда много внимания уделял нашему региону, создавая множество видов уральской столицы. Другие населенные пункты Свердловской области также не были обойдены вниманием автора: так, в 2006 году вышел двухтомный альбом Виталия Воловича "Старый Екатеринбург. Чусовая. Таватуй. Волыны".

Виталий Волович является дважды лауреатом премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, престижные награды были присуждены ему в 1998 и в 2007 году. В 2018 году ему было присвоено почетное звание Почетного гражданина Свердловской области.