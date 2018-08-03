МИД РФ: Целью нападения на журналистов в ЦАР было ограбление

В МИД РФ заявили, что целью нападения на российских журналистов в Центральноафриканской Республике было ограбление.

Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, ссылаясь на данные правоохранительных органов.

Как говорится в твиттере ведомства, при попытке оказать сопротивление россияне были убиты.

#Захарова: По предварительным данным правоохранительных органов, россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления, и при попытке оказать сопротивление были убиты #ЦАР — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 3 августа 2018 г.

В посольстве РФ в африканской республике ранее сообщили, что документы и технику погибших до сих не нашли.

Напомним, по некоторым данным, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко работали в ЦАР над документальным фильмом о деятельности так называемой частной военной компании Вагнера. Известно, что их атаковали 10 человек "в тюрбанах".

Ранее в МИД рассказали, что российские журналисты, погибшие в Африке, поехали туда под видом туристов. При себе у них были просроченные пресс-карты.

Ранее местное СМИ сообщило о похищении и допросе россиян перед убийством. В МИД России эту информацию не подтвердили.