Куйвашев встретился с главой Федерации бокса РФ Умаром Кремлевым

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился в Екатеринбурге с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым. В рабочем визите также принял участие и глава "Русской медной компании" Игорь Алтушкин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента информационной политики региона.

Отметим, что Екатеринбург может стать одним из городов, в котором пройдет четвертьфинал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Как раз с этим и связан визит главы Федерации бокса в уральскую столицу – в ходе встречи он осмотрел инфраструктуру Академии единоборств РМК.

Евгений Куйвашев и Умар Кремлев осмотрели тренажерный зал, зоны бокса, кроссфита, силового экстрима, греко-римской борьбы, дзюдо и каратэ. Также генеральный секретарь федерации получил возможность ознакомиться с инфраструктурой для занятий кикбоксингом, тайским боксом, джиу-джитсу и грэпплингом.

В завершении встречи участники посетили "Арену РМК", где будут проходить соревнования, мастер-классы и взвешивания. Умар Кремлев признался, что впечатлен уровнем организации процесса подготовки спортсменов.

"В Москве такого даже не увидишь!" – отметил он.

Отметим, первый сезон Всемирной боксерской суперсерии прошел в первом тяжелом весе, в финале которого на ринг вышли россиянин Мурат Гассиев и украинский спортсмен Александр Усик. Во втором турнире WBSS примут участие 16 боксеров, в том числе, и два российских спортсмена.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе РМК, уже к 6 августа должно решиться, примет ли город часть мероприятий в рамках одной четвертой WBSS.