Прокуратура Зауралья проверит информацию о якобы жестоком обращении с пациентами психоневрологического интерната

Зауральская прокуратура проверит информацию о якобы жестоком обращении с пациентами психоневрологического интерната в селе Сычево.
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Ранее в этом учреждении уже были выявлены нарушения - сотрудники не соблюдали санитарные требования при использовании мебели.
Сейчас незамедлительно организованы дополнительные надзорные мероприятия, к проведению которых привлечены представители заинтересованных структур, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.
В случае выявления фактов нарушения прав пациентов будут приняты меры.