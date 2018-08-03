Прокуратура Зауралья проверит информацию о якобы жестоком обращении с пациентами психоневрологического интерната

Зауральская прокуратура проверит информацию о якобы жестоком обращении с пациентами психоневрологического интерната в селе Сычево.

Ранее в этом учреждении уже были выявлены нарушения - сотрудники не соблюдали санитарные требования при использовании мебели.

Сейчас незамедлительно организованы дополнительные надзорные мероприятия, к проведению которых привлечены представители заинтересованных структур, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В случае выявления фактов нарушения прав пациентов будут приняты меры.