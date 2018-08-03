Убийца полковника Буданова умер в колонии, не досидев 10 лет до конца срока

В Омске в колонии скончался Юсуп Темерханов - убийца полковника Юрия Буданова.

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщает Telegram-канал Mash. Причина смерти не уточняется.

Напомним, днем 10 июня 2011 года, когда Буданов выходил из помещения нотариальной конторы, Темерханов произвел в него восемь выстрелов из пистолета. От полученных огнестрельных ранений полковник скончался на месте. После Темерханов скрылся на автомобиле.

Как в дальнейшем установило следствие, в связи с убийством в 2000 году в Чечне его отца, Темерханов принял решение об убийстве военнослужащего, причастного, по его мнению, к совершению противоправных действий в период проведения на территории республики контртеррористической операции. Выбор пал на Буданова - бывшего командира 160-го гвардейского танкового полка, чье имя получило наиболее широкий общественный резонанс в связи с совершенным им в 2000 году убийством чеченской девушки.

В мае 2013 года Мосгорсуд приговорил Юсупа Темерханова к 15 годам лишения свободы.

Как сообщало Накануне.RU, позже в отношении адвоката, защищавшего в суде убийцу Буданова, было возбуждено два уголовных дела.