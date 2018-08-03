Госдума 21 августа проведет слушания о пенсионных изменениях

Госдума проведет парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы 21 августа. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба ГД.

По его словам, депутаты в регионах активно обсуждают этот законопроект с избирателями.

Ожидается, что в слушаниях примут участие депутаты ГД, представители законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, институтов гражданского общества, эксперты, представители Правительства РФ.

Проект, напомним, уже прошел первое чтение. Поправки ко второму, которое состоится в осеннюю сессию, принимает комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее Володин сообщал, что до 24 сентября определено время для приема поправок к законопроекту.