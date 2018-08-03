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03.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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В Прикамье предприятие-банкрот снабжает армию самоходными артиллерийскими установками
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Мотовилихинские заводы, Мотовилиха (2017) | Фото: letopisi.org

Признанный банкротом производитель артиллерийских систем "Мотовилихинские заводы" в рамках выполнения гособоронзаказа отгрузило заказчику партию самоходных артиллерийских установок "Нона-С", сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Мотовилихинских заводов".

Орудием "Нона-С" оснащают парашютно-десантные подразделения ВДВ и береговые войска ВМФ. "Нона-С" применяется для уничтожения и подавления огневых средств противника, живой силы, открытой и находящейся в укрытиях полевого типа, для поражения артиллерийских и минометных батарей, бронированных целей, ракетных установок и пунктов управления противника.

Предприятие выполнило ремонт и модернизацию боевой техники. Машины оснащены новыми системами связи.

Как сообщало Накануне.RU, 26 марта 2018 г. Арбитражный суд Пермского признал "Мотовилихинские заводы" банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Предприятие сообщило о планах провести сокращение сотрудников.

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03.08.2018 13:20 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
15:20 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.06.2018 10:46 Мск
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В Прикамье предприятие-банкрот снабжает армию самоходными артиллерийскими установками
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