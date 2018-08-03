В Прикамье предприятие-банкрот снабжает армию самоходными артиллерийскими установками

Признанный банкротом производитель артиллерийских систем "Мотовилихинские заводы" в рамках выполнения гособоронзаказа отгрузило заказчику партию самоходных артиллерийских установок "Нона-С", сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Мотовилихинских заводов".

Орудием "Нона-С" оснащают парашютно-десантные подразделения ВДВ и береговые войска ВМФ. "Нона-С" применяется для уничтожения и подавления огневых средств противника, живой силы, открытой и находящейся в укрытиях полевого типа, для поражения артиллерийских и минометных батарей, бронированных целей, ракетных установок и пунктов управления противника.

Предприятие выполнило ремонт и модернизацию боевой техники. Машины оснащены новыми системами связи.

Как сообщало Накануне.RU, 26 марта 2018 г. Арбитражный суд Пермского признал "Мотовилихинские заводы" банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Предприятие сообщило о планах провести сокращение сотрудников.