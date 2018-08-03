СМИ: Михаил Бабич может получить пост спецпредставителя президента в Белоруссии

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич может совместить должности посла России в Белоруссии и спецпредставителя президента. Ранее две должности совмещали послы на Украине Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов.

Напомним, профильный комитет Госдумы поддержал назначение Бабича на пост посла России в Белоруссии, Москва уже запросила в Белоруссии предварительное согласие на назначение.

По данным источников, близких к Кремлю и МИДу, расширение мандата Бабича обсуждается сторонами, пишет РБК. Совменеие дает дополнительные рычаги влияния, он может по своему направлению ставить задачи российским органам исполнительной власти, собирать совещания с участием чиновников правительства.

По словам собеседника, близкого к Кремлю, президенту важно иметь в Белоруссии человека с дополнительными возможностями из-за непростых отношений стран.