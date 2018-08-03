Причина вылета пассажирского ПАЗа в кювет в Прикамье - отказ тормозов и заглохший двигатель

Следователи озвучили предварительную причину съезда в кювет автобуса ПАЗ на трасса Красновишерск – Вая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

При движении на затяжном подъеме на горе Хитрая у автобуса неожиданно заглох двигатель, по неизвестной причине отказали тормоза. Он скатился по дороге вниз и столкнулся с деревом. Семерым пострадавшим помогают медики. Их состояние – стабильно удовлетворительное, тяжелых травм никто не получил. Следователи начали доследственную проверку.

Напомним, автобус съехал в кювет сегодня в 7.30. В ПАЗе было 27 человек.