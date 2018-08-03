Украина может запретить въезд венгерскому министру по Закарпатью

Если Украину не удовлетворят разъяснения Венгрии по поводу новой должности уполномоченного министра по Закарпатью, то она готова запретить ему въезд на свою территорию. Об этом заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

По его словам, в Киеве этого не хотят, но считают вмешательство во внутренние дела неприемлемым и будет принимать все возможные меры дипломатического воздействия.

"Мы рассматриваем это как еще один шаг в ряде деструктивных, провокационных действий со стороны Венгрии, которые мы наблюдаем в последнее время", - цитирует Боднара "Европейская правда".

Как сообщало Накануне.RU, Украина выразила решительный протест против решения правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра по вопросам развития Закарпатья и программы развития дошкольных учебных заведений Карпатского бассейна.

Иштван Грежа, занявший этот пост, уже побывал на днях в Закарпатье, где подчеркнул, что не хочет сепаратизма.

"Наша цель - чтобы самая западная область Украины стала мостом в ЕС", - приводит его слова сайт венгерского правительства.

Ранее Грежа курировал работу благотворительного фонда "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде", против которого СБУ открыла расследование по подозрению в сепаратизме.

Также после решения Будапешта Украина рассматривает возможность усилить свою военную группировку в Закарпатье.