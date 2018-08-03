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03.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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На Среднем Урале перед судом предстанет застройщик, обманувший дольщиков на 200 млн
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наручники, деньги (2015) | Фото: portamur.ru

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора компании-застройщика ООО "БЗСКСтройИнвест" в Первоуральске. Мужчина причинил ущерб дольщикам и организациям на общую сумму свыше 200 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
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По версии следствия, в период с июня 2015 по июнь 2017 г. компания осуществляла строительство жилого комплекса "Оптимист" на улице Береговая, 36. Дом планировалось сдать в эксплуатацию в 2017 г.

Однако гендиректор дал указание бухгалтеру компании перевести деньги, поступившие от дольщиков, на сумму свыше 77,7 млн руб. с расчетных счетов компании в адрес иных организаций и индивидуальных предпринимателей, не имеющих отношения к строительству ЖК "Оптимист".

Квартиры в строящемся доме должны были получить 100 дольщиков, а также у компании было обязательство и перед пятью организациями. На данный момент жилой комплекс так и не достроен. В 2018 г. принято решение о смене застройщика.

Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.

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03.08.2018 12:36 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:36 Екб

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На Среднем Урале перед судом предстанет застройщик, обманувший дольщиков на 200 млн
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