На Среднем Урале перед судом предстанет застройщик, обманувший дольщиков на 200 млн

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора компании-застройщика ООО "БЗСКСтройИнвест" в Первоуральске. Мужчина причинил ущерб дольщикам и организациям на общую сумму свыше 200 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, в период с июня 2015 по июнь 2017 г. компания осуществляла строительство жилого комплекса "Оптимист" на улице Береговая, 36. Дом планировалось сдать в эксплуатацию в 2017 г.

Однако гендиректор дал указание бухгалтеру компании перевести деньги, поступившие от дольщиков, на сумму свыше 77,7 млн руб. с расчетных счетов компании в адрес иных организаций и индивидуальных предпринимателей, не имеющих отношения к строительству ЖК "Оптимист".

Квартиры в строящемся доме должны были получить 100 дольщиков, а также у компании было обязательство и перед пятью организациями. На данный момент жилой комплекс так и не достроен. В 2018 г. принято решение о смене застройщика.

Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.