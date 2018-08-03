В Хабаровском крае расследуется дело о незаконной продаже 40 кг черной икры

В Хабаровском крае расследуется два уголовных дела, возбужденных за незаконную продажу крупной партии черной икры.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, в марте этого года житель Комсомольска-на-Амуре продал 1 кг черной икры, предположительно, амурского осетра, принадлежащего к особо ценным породам и занесенным в Красную книгу. В июне мужчина предпринял попытку продать около 40 кг черной икры, однако не довел свои действия до конца по независящим от него обстоятельствам

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками Комсомольского ЛО МВД России на транспорте. Сейчас уголовные дела соединены в одно производство. Проводится расследование.