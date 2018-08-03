Магаданцев оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление мэра в WhatsApp

В Магадане Следственный комитет закрыл дело в отношении двух местных жителей, оскорбивших мэра Юрия Гришана в мессенджере WhatsApp.

Мировой судья назначил им штраф в 15 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Напомним, уголовное дело по статье "оскорбление представителя власти" было возбуждено 13 февраля. По данным следствия, несколько жителей Магадана, "желая публично унизить честь и достоинство" мэра города, в своих телефонах под псевдонимами разместили в группах мессенджера сообщения, содержащие оскорбления Гришана.

Оба обвиняемых признали свою вину и в письменной форме принесли извинения мэру.

Также отмечается, что мобильные телефоны, изъятые ранее в рамках расследования, вернули владельцам.