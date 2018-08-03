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03.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Новости
03.08.2018 12:30 Мск (14:30 Екб)
экономика | Тюменская область
После реконструкции объем продукции "Тюменского бройлера" вырастет на 7 тысяч тонн в год
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Тюменский бройлер Александр Моор реконструкция (2018) | Фото: admtyumen.ru

И.о. губернатора Тюменской области Александр Моор проинспектировал реконструкцию птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер". В частности, он познакомился с производством, которое располагается на 120 га, и побывал на строительной площадке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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Компания реализует масштабный инвестиционный проект по модернизации и расширению производства. Часть его – строительство новых откормочных площадок. Директор предприятия Оксана Величко рассказала, что за три года возведут шесть новых птичников, реконструируют шесть существующих откормочных корпусов. Кроме того, отремонтируют всю технологическую цепочку. В результате объем производства вырастет на 7 тыс. т в год. Вырастет качество продукции, появятся новые рабочие места, в бюджет поступят новые налоги.

Тюменский бройлер реконструкция(2018)|Фото: admtyumen.ru

Тюменский бройлер реконструкция(2018)|Фото: admtyumen.ru

Тюменский бройлер Александр Моор реконструкция(2018)|Фото: admtyumen.ru

Величко добавила, что одной из главных задач реконструкции является автоматизация производственных процессов. Летом куплена новая машина "Meyn В50" для обвалки бедра и грудки цыплят бройлеров. Теперь куриное филе делается без ручного труда. Оптимизация повысит эффективность производства.

В начале года предприятие и правительство области договорились о сотрудничестве, которое включает поддержку реализации инвестиционного проекта. Моор полагает, что инвестпроект начался сравнительно недавно, нужно выполнить все запланированное, модернизировать производство и сделать его современным.

Глава администрации Тюменского района Светлана Иванова подчеркнула, что для муниципалитета преобразования на птицефабрике дадут увеличение числа рабочих мест, объемов производства. Это позволит развивать территории, где есть такие предприятия, в данном случае – Каскаринское муниципальное образование.

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03.08.2018 12:30 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
14:30 Екб

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После реконструкции объем продукции "Тюменского бройлера" вырастет на 7 тысяч тонн в год
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