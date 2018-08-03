После реконструкции объем продукции "Тюменского бройлера" вырастет на 7 тысяч тонн в год

И.о. губернатора Тюменской области Александр Моор проинспектировал реконструкцию птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер". В частности, он познакомился с производством, которое располагается на 120 га, и побывал на строительной площадке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Компания реализует масштабный инвестиционный проект по модернизации и расширению производства. Часть его – строительство новых откормочных площадок. Директор предприятия Оксана Величко рассказала, что за три года возведут шесть новых птичников, реконструируют шесть существующих откормочных корпусов. Кроме того, отремонтируют всю технологическую цепочку. В результате объем производства вырастет на 7 тыс. т в год. Вырастет качество продукции, появятся новые рабочие места, в бюджет поступят новые налоги.

Величко добавила, что одной из главных задач реконструкции является автоматизация производственных процессов. Летом куплена новая машина "Meyn В50" для обвалки бедра и грудки цыплят бройлеров. Теперь куриное филе делается без ручного труда. Оптимизация повысит эффективность производства.

В начале года предприятие и правительство области договорились о сотрудничестве, которое включает поддержку реализации инвестиционного проекта. Моор полагает, что инвестпроект начался сравнительно недавно, нужно выполнить все запланированное, модернизировать производство и сделать его современным.

Глава администрации Тюменского района Светлана Иванова подчеркнула, что для муниципалитета преобразования на птицефабрике дадут увеличение числа рабочих мест, объемов производства. Это позволит развивать территории, где есть такие предприятия, в данном случае – Каскаринское муниципальное образование.