Наталья Комарова посетила "Завод МДФ"

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова начала работу в Кондинском районе с посещения "Завода МДФ" в Мортке. Руководители рассказали, что на площади предприятия готовы зайти арендаторы.

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Работа основной линии завода остановлена, в суде рассматривает дело о банкротстве предприятия. Исполняющий обязанности генерального директора завода Василий Дойлидов сообщил губернатору, что часть неиспользуемых площадей сдана в аренду.

"Не секрет, что линия основного производства требует серьёзного ремонта, поэтому в данный момент оборудование не эксплуатируется, хотя оно "на ходу", – отметил Дойлидов, добавив, что есть арендаторы, которые готовы занять площади.

В департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Накануне.RU сообщили, что сегодня губернатор проведет совещание по вопросам трудоустройства высвободившихся работников завода.

На сегодняшний день по соглашению сторон с завода ушли 167 работников - 59,2%, в штате остается 106 человек. Четыре работника приступили к профобучению, девять - трудоустроены, еще пять проходят медкомиссию. Все сотрудники получили консультации.