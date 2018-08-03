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03.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Наталья Комарова посетила "Завод МДФ"
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Завод МДФ, Наталья Комарова (2018) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова начала работу в Кондинском районе с посещения "Завода МДФ" в Мортке. Руководители рассказали, что на площади предприятия готовы зайти арендаторы.

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Работа основной линии завода остановлена, в суде рассматривает дело о банкротстве предприятия. Исполняющий обязанности генерального директора завода Василий Дойлидов сообщил губернатору, что часть неиспользуемых площадей сдана в аренду.

Завод МДФ, Наталья Комарова(2018)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

"Не секрет, что линия основного производства требует серьёзного ремонта, поэтому в данный момент оборудование не эксплуатируется, хотя оно "на ходу", – отметил Дойлидов, добавив, что есть арендаторы, которые готовы занять площади.

В департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Накануне.RU сообщили, что сегодня губернатор проведет совещание по вопросам трудоустройства высвободившихся работников завода.

Завод МДФ, Наталья Комарова(2018)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

На сегодняшний день по соглашению сторон с завода ушли 167 работников - 59,2%, в штате остается 106 человек. Четыре работника приступили к профобучению, девять - трудоустроены, еще пять проходят медкомиссию. Все сотрудники получили консультации.

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03.08.2018 12:17 Мск | Ханты-Мансийск | информационная служба Накануне.RU
14:17 Екб

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Наталья Комарова посетила "Завод МДФ"
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