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03.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Новости
03.08.2018 12:17 Мск (14:17 Екб)
политика | Челябинская область
В Миассе объявлен новый конкурс на пост главы города
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администрация Миасса (2014) | Фото: Накануне.RU

В Миассе объявлен новый конкурс по отбору кандидатур на пост главы города. Документы от претендентов начнут принимать уже с понедельника и до 20 августа, сам конкурс пройдет 26 сентября.
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Как пишет newsmiass, разногласия на сессии вызвал состав конкурсной комиссии в части местных парламентариев. Депутаты не смогли с первого раза утвердить состав комиссии. Это могло привести к срыву конкурса. Тогда Павел Логинов снял свою кандидатуру и рекомендовал вместо себя Виктора Голяновского. В результате в конкурсную комиссию вошли Евгений Степовик, Сергей Гаврюшкин и Виктор Голяновский.

Как ранее сообщило Накануне.RU, 5 июля депутаты сорвали выборы главы города. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов: 12 бюллетеней оказались испорчены, девять депутатов отдали голоса за Анатолия Лобко, двое - за Данилу Михеева. Для избрания кандидату нужно было набрать 14 голосов.

Должность главы города стала вакантной после отставки Геннадия Васькова. В отношении экс-главы возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". По версии следствия, в 2017 году в Миассе Васьков дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада. Васьков заключен под стражу.

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03.08.2018 12:17 Мск | Миасс | информационная служба Накануне.RU
14:17 Екб

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В Миассе объявлен новый конкурс на пост главы города
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