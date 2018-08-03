Осужденный на Украине россиянин просит Путина обменять его

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что осужденный на Украине гражданин России Алексей Седиков обратился с заявлением к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой обменять его на одного из украинских заключенных. Об этом сама Денисова написала в Facebook.

По ее словам, письмо Седикова было отправлено в МИД Украины, чтобы дипломатической почтой отправить его в Администрацию президента России.

Также Денисова сообщила, что обратилась к представителю Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирине Геращенко, российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, председателю Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову с просьбой о содействии обмена "один на один". Она назвала интересующих украинцев: Сенцов, Балух, Клых, Кольченко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Геращенко возмущена тем, что Россия в Минске не соглашается рассматривать вопрос обмена заключенными. Россия же настаивает, что в Минске должны обсуждаться пути разрешения конфликта в Донбассе.