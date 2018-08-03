В Тюменской области на птицефабриках ведется масштабная модернизация

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Тюменский район оценил ход масштабной модернизации птицефабрике "Боровская" - одной из старейших птицефабрик региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Производство компании имеет замкнутый технологический цикл. Так, для обеспечения собственной потребности в кормах здесь выращивают зерновые, ведется производство яиц и мяса птицы, которые, впоследствии перерабатываются и продаются. Отметим, что птицефабрика полностью обеспечивает потребности Тюменской области в яйце и продуктах его переработки. Ежегодный объем производства с 2012 года составляет более 1 млрд штук куриных яиц.

К модернизации производства руководство птицефабрики приступило с 2016 г. Главная цель преобразований - создать условия для комплексного развития предприятия, обновить производственные мощности с использованием энергосберегающих технологий, увеличить мощности по переработке яйца, обеспечить стабильное снабжение потребителей высококачественной продукцией.

В настоящий момент на предприятии построены корпуса цеха выращивания с комплектом птицеводческого оборудования, корпуса для содержания промышленного стада кур-несушек с клеточным оборудованием и центральным яйцесбором протяженностью 685 метров. Экскурсию по предприятию для гостей провел его руководитель Евгений Несват. Он рассказал о строительстве яйцесортировально-логистического комплекса с мощностью единовременного хранения на 16 млн штук яйца, где работы еще продолжаются.

Врио губернатора Александр Моор отемтил, что модернизация ведется на всех птицефабриках области, однако с точки зрения инвестиций инвестпроект птицефабрики "Боровской" - самый масштабный.

"Проект давно назрел. Он реализуется по плану. Сегодня этап инвестиций в самой активной фазе. Завершение инвестпроекта позволит повысить производственные показатели Боровской птицефабрики", - высказался по завершении осмотра врио губернатора Александр Моор.