Документы и техника погибших в ЦАР российских журналистов до сих пор не найдены

В Центральноафриканской республике до сих пор не нашли документы и технику погибших российских журналистов.

Тела будут отправлены в Россию в пятницу вечером, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в африканской республике.

Напомним, по некоторым данным, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко работали в ЦАР над документальным фильмом о деятельности так называемой частной военной компании Вагнера. Известно, что их атаковали 10 человек "в тюрбанах".

Ранее в МИД рассказали, что российские журналисты, погибшие в Африке, поехали туда под видом туристов. При себе у них были просроченные пресс-карты.

Ранее местное СМИ сообщило о похищении и допросе россиян перед убийством. В МИД России эту информацию не подтвердили.